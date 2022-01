"Siamo carichi?" Mario Giordano fa impazzire Mediaset, delirio e urla selvagge: choc su Rete 4 | Video (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il lungo stop di fine 2021, per le feste di Natale e Capodanno, ecco tornare in onda su Rete 4 Mario Giordano con il suo Fuori dal Coro. Prima dello stop erano circolate voci circa la volontà di Mediaset di sospendere a lungo, così come è accaduto, il format, considerato troppo "no-vax" e, forse, a tratti troppo sbracato e urlato. Insomma, stando ai rumors l'indicazione era chiara: abbassare i toni. E secondo voi, Mario Giordano, li ha abbassati? Non proprio... Già, perché l'inizio della prima puntata del 2022 è uno strepitoso, urlatissimo e pischedelico show. "Donatoooo! Donaaaatoooo!", urla a tutto fiato a un centimetro dalla telecamera chiamando in causa l'ormai mitologico regista del programma. "In tanti in queste ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Dopo il lungo stop di fine 2021, per le feste di Natale e Capodanno, ecco tornare in onda sucon il suo Fuori dal Coro. Prima dello stop erano circolate voci circa la volontà didi sospendere a lungo, così come è accaduto, il format, considerato troppo "no-vax" e, forse, a tratti troppo sbracato eto. Insomma, stando ai rumors l'indicazione era chiara: abbassare i toni. E secondo voi,, li ha abbassati? Non proprio... Già, perché l'inizio della prima puntata del 2022 è uno strepitoso,tissimo e pischedelico show. "Donatoooo! Donaaaatoooo!",a tutto fiato a un centimetro dalla telecamera chiamando in causa l'ormai mitologico regista del programma. "In tanti in queste ...

Advertising

Inter : ?? | BUONGIORNO Oggi siamo carichi come Barella ?? #ForzaInter #InterLazio - giuliaasophie : RT @Ri_Ghetto: Amadeus ci prepara per la settimana santa già da un mese e noi qui siamo già CARICHI - lucacroc71 : RT @fuoridalcorotv: Siamo leggermente carichi... Si nota? ?? Bentornati a #Fuoridalcoro - seminodizucca : @Cenzy_btw prossimo regalo di compleanno cenzo non ti preoccupare siamo carichi qui - GcColombo : RT @fuoridalcorotv: Siamo leggermente carichi... Si nota? ?? Bentornati a #Fuoridalcoro -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo carichi "Carnevale di Muggia a giugno per salvare la festa" Siamo carichi come sempre, anche perché noi abbiamo il Carnevale dentro tutto l'anno". Anche per l'assessore al Carnevale nonché vicesindaco Nicola Delconte "non è credibile che i muggesani ...

Calcio, Imperia: Fausto Coppola a 360 gradi:" Siamo carichi e vogliamo uscire da questo periodo no. Qua sto benissimo. Ascoli? E' un allenatore forte" A guidare i neroazzurri al rientro in campo ci sarà sicuramente il fantasista Fausto Coppola :" La pausa è servita per ricaricarci, siamo sereni ed allo stesso tempo concentrati. Già contro il Casale,...

Dakar 2022, motore sostituito: Schiumarini tornerà in gara, "Siamo carichi" ForlìToday come sempre, anche perché noi abbiamo il Carnevale dentro tutto l'anno". Anche per l'assessore al Carnevale nonché vicesindaco Nicola Delconte "non è credibile che i muggesani ...A guidare i neroazzurri al rientro in campo ci sarà sicuramente il fantasista Fausto Coppola :" La pausa è servita per ricaricarci,sereni ed allo stesso tempo concentrati. Già contro il Casale,...