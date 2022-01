Sfumato l’obiettivo di Napoli e Inter | resterà in Premier League

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Letteralmenteun obiettivo seguito da, il calciatore ha deciso di cambiare squadra ma di rimanere sempre in. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Lucas Digne si trasferisce dall’Everton all’Aston Villa. Le due società inglesi hanno trovato l’accordo sulla base di 27 milioni di euro. Getty foto. Digne, Aston Villa, CalciomercatoDigne già in giornata arriverà a Birmingham dove si sottoporrà alle consuete visite mediche di rito, dopo di che firmerà il contratto con la sua nuova squadra. Dopo Coutinho un altro grande colpo per l’Aston Villa di Steven Gerrard. Piero Inferrera