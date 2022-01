Sfera Ebbasta diventa padre | Angelina Lancour è incinta

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)papà . Il rapper ha annunciato il lieto evento con un post social in cui appare con la compagnache mostra il pancino in crescita. 'Il nostro gioiello più ...

Advertising

Mattjatxt : RT @chiaraggiu: gioco alcolico: ogni storia con la foto di sfera ebbasta bevi - QdSit : Sfera Ebbasta - nome d'arte di Gionata Boschetti - diventerà papà. L'annuncio, con la fidanzata Angelina Lacour, ar… - RADIOBRUNO1 : Sfera Ebbasta sta per diventare papà: “Il nostro gioiello più prezioso” #sferaebbasta - 34_liss : RT @RadioItalia: Sfera Ebbasta diventa papà! Il rapper ha pubblicato queste dolcissime foto, scrivendo: 'Il nostro gioiello più prezioso ??… - fabriziozambon_ : DIO PORCO HO TWEET INTASATO DI GENTE “ODDIO SFERA EBBASTA DIVENTERÀ PADRE” E DI ALTRI “AVETE ROTTO IL CAZZO CON STE… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfera Ebbasta

Calciomercato.com

diventa papà . Il rapper ha annunciato il lieto evento con un post social in cui appare con la compagna Angelina Lancour che mostra il pancino in crescita. 'Il nostro gioiello più ...presto papà. L'annuncio sui social (con tanto di ecografia) Primo figlio in arrivo per il rapper e la compagna Angelina Lacour. Che hanno condiviso la notizia con i follower: "Il nostro ...Sfera Ebbasta diventa papà e la gioia nel dare la lieta novella è incontenibile. Il rapper lo annuncia sul suo account Instagram dove ...Il rapper di Cinisello Balsamo ha postato su Instagram una foto dell’ecografia accanto al pancione della fidanzata Angelina Lacour ...