Serie B | rinviata Lecce-Vicenza dopo la segnalazione dell’Asl

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Salta ancora il recupero della 18° giornata dellaB 2021/2022 tra. Il match è stato infatti rinviato a data destinarsi,laalla LegaB da parte dell’Azienda ULSS n. 8 Berica in merito ai numerosi casi Covid nel. La partita si sarebbe dovuta giocare domani, ma adesso dovrà essere trovata una nuova collocazione in calendario. SportFace.

La gara Lecce – L.R. Vicenza, recupero della 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, in programma giovedì 13 gennaio 2022, è stata rinviata ad altra data che verrà fissata dalla Leg ...