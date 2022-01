Serie A, nuovo positivo al COVID nella Fiorentina (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ad un giorno dalla sfida di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, emerge una nuova positività nel gruppo squadra dei viola. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, infatti, la Fiorentina rende nota la positività di un membro del gruppo squadra, regolarmente vaccinato ed asintomatico. FLORENCE, ITALY – OCTOBER 03: Giacomo Bonaventura of ACF Fkiorentina in action during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) La positività sarebbe stata rilevata dalla tornata di tamponi eseguita nella giornata di ieri: non si esclude che possano emergere altre positività nelle prossime ore. Di seguito, il comunicato: “Fiorentina comunica che un membro del ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ad un giorno dalla sfida di Coppa Italia tra Napoli e, emerge una nuova positività nel gruppo squadra dei viola. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, infatti, larende nota la positività di un membro del gruppo squadra, regolarmente vaccinato ed asintomatico. FLORENCE, ITALY – OCTOBER 03: Giacomo Bonaventura of ACF Fkiorentina in action during theA match between ACFv SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) La positività sarebbe stata rilevata dalla tornata di tamponi eseguitagiornata di ieri: non si esclude che possano emergere altre positività nelle prossime ore. Di seguito, il comunicato: “comunica che un membro del ...

