Serie A – Milan-Spezia, sarà Serra ad arbitrare il match | News (Di mercoledì 12 gennaio 2022) sarà Serra ad arbitrare Milan-Spezia, ventiduesima giornata di Serie A che si giocherà domenica a San Siro. Ecco la sua squadra Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ad, ventiduesima giornata diA che si giocherà domenica a San Siro. Ecco la sua squadra

Advertising

Gazzetta_it : Leao, sta sbocciando una stella. E adesso può valere 50 milioni - AntoVitiello : Theo #Hernandez nella storia. É il primo difensore a segnare almeno 3 doppiette nella storia del #Milan in Serie A.… - SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - frapietrella : #Bailly, eccolo. A 13 anni lascia la scuola per il calcio. Vende telefoni e sigarette. A 16 gioca un torneo in Burk… - sportli26181512 : Bailly l'anti-star: 'Io sono normale, è il mio lavoro a essere eccezionale': Bailly l'anti-star: 'Io sono normale,… -