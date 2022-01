Sergio Oliveira è quello che serve alla Roma? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quante volte avrete visto una faccia come quella di Sergio Oliveira? Con la barba vagamente incolta, i capelli lunghi da surfista raccolti dietro la nuca e gli occhi dolci e maliziosi potrebbe essere il vostro amico belloccio che suonava la chitarra durante le occupazioni del liceo. Scommetto che tutti ne conoscete almeno uno che ha chiuso presto il suo rapporto disilluso con la musica per ripiegare su un lavoro da commesso di un negozio di cravatte in centro. Forse è qualcosa che ha che fare proprio con la faccia perché anche la carriera di Sergio Oliveira è sembrata seguire questa stessa traiettoria da film di formazione di Gabriele Muccino. Scovato dal Porto a nove anni grazie all’intercessione di uno zio tifoso che lo aveva portato a fare un provino al vecchio Campo da Constituiçao (il secondo stadio del Porto, ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quante volte avrete visto una faccia come quella di? Con la barba vagamente incolta, i capelli lunghi da surfista raccolti dietro la nuca e gli occhi dolci e maliziosi potrebbe essere il vostro amico belloccio che suonava la chitarra durante le occupazioni del liceo. Scommetto che tutti ne conoscete almeno uno che ha chiuso presto il suo rapporto disilluso con la musica per ripiegare su un lavoro da commesso di un negozio di cravatte in centro. Forse è qualcosa che ha che fare proprio con la faccia perché anche la carriera diè sembrata seguire questa stessa traiettoria da film di formazione di Gabriele Muccino. Scovato dal Porto a nove anni grazie all’intercessione di uno zio tifoso che lo aveva portato a fare un provino al vecchio Campo da Constituiçao (il secondo stadio del Porto, ...

DiMarzio : L’arrivo di Sergio #Oliveira a #Roma è programmato per domattina se @OfficialASRoma e @FCPorto definiranno gli ulti… - DiMarzio : .@OfficialASRoma, #SergioOliveira è pronto a sbarcare a Roma - Glongari : #Roma in conclusione la trattativa con il #Porto per Sergio Oliveira. Il centrocampista domani dovrebbe svolgere le… - forzaroma : Avvocato, modella e dirigente: chi è Cristiana, la moglie di #SergioOliveira #Calciomercato - SkySport : Roma-Sergio Oliveira: c'è il via libera del Porto. Giocatore atteso in città oggi #SkySport #SkyCalciomercato… -