Serena Rossi, il volto di “Un posto al sole” annulla le nozze: ecco il motivo del clamoroso passo indietro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Serena Rossi, un volto noto di Un posto al sole, è costretta ad annullare le proprie nozze: scopriamo insieme qual è il motivo. Serena Rossi è una delle attrici più amate in Italia. La sensualità della donna, oltre che uno spiccato talento nella recitazione, le hanno permesso di conquistare un ruolo di rilievo in tutta la penisola. Parliamo di un personaggio capace di conquistare praticamente le masse, il quale avrebbe dovuto sposarsi a breve. Da qui la scelta di rinviare il matrimonio, con motivazioni che sono state rese note. Serena Rossi (web source)Lei è fidanzata con lo storico compagno di vita Davide Devenuto, con quest’ultimo che aveva portato avanti la proposta ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 12 gennaio 2022), unnoto di Unal, è costretta adre le proprie: scopriamo insieme qual è ilè una delle attrici più amate in Italia. La sensualità della donna, oltre che uno spiccato talento nella recitazione, le hanno permesso di conquistare un ruolo di rilievo in tutta la penisola. Parliamo di un personaggio capace di conquistare praticamente le masse, il quale avrebbe dovuto sposarsi a breve. Da qui la scelta di rinviare il matrimonio, con motivazioni che sono state rese note.(web source)Lei è fidanzata con lo storico compagno di vita Davide Devenuto, con quest’ultimo che aveva portato avanti la proposta ...

viaggimentali_ : RT @xlemondrop: Serena Rossi - heystephen89 : Tutti contenti per questo Ama3, ma io continuo a volere Cortellesi e Serena Rossi al timone di sanremo - infoitcultura : Serena Rossi e Davide Devenuto, annullate le nozze, lei senza mezzi termini: “Ho smesso di …” - infoitcultura : Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposano più, il commento dell’attrice sul matrimonio rimandato - infoitcultura : Rai: brutte notizie per Serena Rossi. Niente matrimonio con attore di Un Posto al Sole. Ecco perché -