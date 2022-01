“Se la scuola non crolla è solo per la serietà e la professionalità di centinaia di migliaia di docenti, dirigenti e lavoratori che la tengono in piedi”. Lo dice Buondonno (SI) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «La scuola non mostra crepe» avrebbe dichiarato il Ministro dell’Istruzione Bianchi. È un’affermazione o provocatoria, o fuori dal mondo. E ancor più stridente con la realtà è stato il tono mellifluo – che avrebbe voluto essere rassicurante – nella conferenza stampa del governo. Evidentemente la loro fonte di informazione sono alcuni burocrati ministeriali o degli uffici scolastici; gli stessi che, in piena pandemia, hanno confermato, un po’ in tutta Italia, classi anche da trenta alunni.” L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) «Lanon mostra crepe» avrebbe dichiarato il Ministro dell’Istruzione Bianchi. È un’affermazione o provocatoria, o fuori dal mondo. E ancor più stridente con la realtà è stato il tono mellifluo – che avrebbe voluto essere rassicurante – nella conferenza stampa del governo. Evidentemente la loro fonte di informazione sono alcuni burocrati ministeriali o degli uffici scolastici; gli stessi che, in piena pandemia, hanno confermato, un po’ in tutta Italia, classi anche da trenta alunni.” L'articolo .

Advertising

CottarelliCPI : Draghi in conferenza stampa ha appena detto una verità: non ha senso chiudere tutta la scuola prima di chiudere tut… - gennaromigliore : Non ha senso chiudere la scuola prima di chiudere tutto il resto. Ma non c’è bisogno di chiudere tutto come l’anno… - lucianonobili : “Minimizzare gli effetti economici, sociali e soprattutto gli effetti sui ragazzi e sulle ragazze che hanno risenti… - elena_ele6 : RT @marilovesgr33n: SE non arrivate a capire che la scuola È l'unico vero 'ascensore sociale' -DEMOCRATICO- vanificherete lo sforzo di non… - Franciscktrue : RT @tomasomontanari: Ha governato la peste guardando al pil, non alle vite. E ora guarda solo alla propria ambizione (al Colle!). La #scuol… -