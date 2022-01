Se il bonus psicologico salta, nascono tante iniziative per prendersi cura di chi ne ha bisogno. Tra questi la seduta sospesa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) salta il bonus psicologo: il supporto gratuito e la seduta sospesa guarda le foto Il bonus psicologo salta nella manovra 2022. Approvati invece il bonus mobili, monopattino e zanzariere. Sono stati stanziati 20 milioni per il supporto psicologico nell’ambito della scuola per studenti, studentesse e personale. Ma tutte le altre categorie sono state tagliate fuori. Lo psicologo, in piena pandemia, con l’ansia incontrollabile ormai da mesi, non sembra essere una priorità. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022)ilpsicologo: il supporto gratuito e laguarda le foto Ilpsicologonella manovra 2022. Approvati invece ilmobili, monopattino e zanzariere. Sono stati stanziati 20 milioni per il supportonell’ambito della scuola per studenti, studentesse e personale. Ma tutte le altre categorie sono state tagliate fuori. Lo psicologo, in piena pandemia, con l’ansia incontrollabile ormai da mesi, non sembra essere una priorità. ...

