**Scuola: Giannelli (presidi), 'i 350 milioni non destinati a sistemi di aerazione'** (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "È ben noto che la legge 23/1996 attribuisce la competenza a installare qualsivoglia impianto nelle scuole esclusivamente agli enti locali, non certo alle istituzioni scolastiche. Inoltre, la disposizione di legge che elenca con precisione le destinazioni di spesa di quei 350 milioni è il comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 73/2021 che non menziona tali impianti" di aerazione. Così il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli. La somma sarebbe destinata all'"acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "È ben noto che la legge 23/1996 attribuisce la competenza a installare qualsivoglia impianto nelle scuole esclusivamente agli enti locali, non certo alle istituzioni scolastiche. Inoltre, la disposizione di legge che elenca con precisione le destinazioni di spesa di quei 350è il comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 73/2021 che non menziona tali impianti" di. Così il presidente dell'Associazione nazionaleAntonello. La somma sarebbe destinata all'"acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; acquisto di dispositivi di protezione, ...

