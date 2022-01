**Scuola: Giannelli (presidi), 'i 350 milioni non destinati a sistemi di aerazione'** (2) (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Ma c'è di più: ovviamente, nemmeno le indicazioni operative fornite alle scuole dal Ministero dell'istruzione, con la successiva nota n. 907 del 24 agosto 2021, menzionano la possibilità di installare detti impianti ma devono limitarsi a esemplificare quanto previsto dalla citata disposizione di legge - prosegue Giannelli - Abbiamo tutti il dovere di essere chiari nei confronti dell'opinione pubblica, delle famiglie e degli studenti. Addossare responsabilità improprie ai dirigenti scolastici che, da due anni, lavorano senza sosta per assicurare alla collettività un servizio fondamentale, supportando tra l'altro il sistema sanitario, non è solo ingeneroso ma è scorretto, al punto da assomigliare alla sgradevole pratica dello scarica-barile. La competenza in materia di impiantistica, ribadisco, è rigidamente assegnata dalla legge agli enti locali”. “Sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Ma c'è di più: ovviamente, nemmeno le indicazioni operative fornite alle scuole dal Ministero dell'istruzione, con la successiva nota n. 907 del 24 agosto 2021, menzionano la possibilità di installare detti impianti ma devono limitarsi a esemplificare quanto previsto dalla citata disposizione di legge - prosegue- Abbiamo tutti il dovere di essere chiari nei confronti dell'opinione pubblica, delle famiglie e degli studenti. Addossare responsabilità improprie ai dirigenti scolastici che, da due anni, lavorano senza sosta per assicurare alla collettività un servizio fondamentale, supportando tra l'altro il sistema sanitario, non è solo ingeneroso ma è scorretto, al punto da assomigliare alla sgradevole pratica dello scarica-barile. La competenza in materia di impiantistica, ribadisco, è rigidamente assegnata dalla legge agli enti locali”. “Sono ...

