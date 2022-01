Scontri durante la gara Turris-Taranto: assolto tifoso arrestato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato preso dalla Polizia mentre un gruppo di tifosi stava prendendo a sassate un bus a bordo del quale viaggiavano i supporter del Taranto: è successo lo scorso 22 dicembre, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dopo la partita Turris-Taranto. Il giovane, M.C., era stato bloccato da un poliziotto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale ma il giudice monocratico di Torre Annunziata (Napoli), al termine del dibattimento, ha ritenuto di assolvere il tifoso della Turris (difeso dall’avvocato Emilio Coppola) in quanto il fatto contestato non costituisce reato. L’agente che l’ha fermato, infatti, chiamato a testimoniare, ha riferito che il giovane, quando era ancora di spalle, aveva tentato di divincolarsi ma che il ragazzo aveva anche desistito una volta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra stato preso dalla Polizia mentre un gruppo di tifosi stava prendendo a sassate un bus a bordo del quale viaggiavano i supporter del: è successo lo scorso 22 dicembre, a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dopo la partita. Il giovane, M.C., era stato bloccato da un poliziotto con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale ma il giudice monocratico di Torre Annunziata (Napoli), al termine del dibattimento, ha ritenuto di assolvere ildella(difeso dall’avvocato Emilio Coppola) in quanto il fatto contestato non costituisce reato. L’agente che l’ha fermato, infatti, chiamato a testimoniare, ha riferito che il giovane, quando era ancora di spalle, aveva tentato di divincolarsi ma che il ragazzo aveva anche desistito una volta ...

Advertising

anteprima24 : ** Scontri durante la gara #Turris-#Taranto: assolto tifoso arrestato ** - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Napoli, consigliere regionale assolto in appello da accuse di devastazione per scontri durante manifestazione contro d… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Napoli, consigliere regionale assolto in appello da accuse di devastazione per scontri durante manifestazione contro d… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Napoli, consigliere regionale assolto in appello da accuse di devastazione per scontri durante manifestazione contro d… - cristinapasque : RT @ElioLannutti: Napoli, consigliere regionale assolto in appello da accuse di devastazione per scontri durante manifestazione contro disc… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri durante Caro bollette, Salvini 'Serve uno scostamento di bilancio di 30 mld' Durante la conferenza stampa "Caro bollette ed energia: le proposte della Lega", nella Sala ... Se non aumentano gli stipendi e raddoppia il costo della bolletta rischiamo di avere scontri sociali che ...

Caro bollette, Salvini "Serve uno scostamento di bilancio di 30 mld" Durante la conferenza stampa "Caro bollette ed energia: le proposte della Lega", nella Sala ... Se non aumentano gli stipendi e raddoppia il costo della bolletta rischiamo di avere scontri sociali che ...

Napoli, consigliere regionale assolto in appello da accuse di devastazione per scontri durante manifestazione… Il Fatto Quotidiano Caro bollette, Salvini “Serve uno scostamento di bilancio di 30 mld” ROMA (ITALPRESS) – Il rincaro delle bollette di luce e gas, l’aumento del costo delle materie prime e della spesa quotidiana sono un’emergenza pari a quella della pandemia da Covid secondo Matteo Salv ...

Ryanair contro Lufthansa, scontro in Ue sui 'voli fantasma' BRUXELLES - Continua a tenere banco in Ue il dibattito sui 'voli fantasma' e le regole che determinano la quota minima di voli che ogni compagnia aerea deve effettuare per mantenere intatti i propri s ...

la conferenza stampa "Caro bollette ed energia: le proposte della Lega", nella Sala ... Se non aumentano gli stipendi e raddoppia il costo della bolletta rischiamo di averesociali che ...la conferenza stampa "Caro bollette ed energia: le proposte della Lega", nella Sala ... Se non aumentano gli stipendi e raddoppia il costo della bolletta rischiamo di averesociali che ...ROMA (ITALPRESS) – Il rincaro delle bollette di luce e gas, l’aumento del costo delle materie prime e della spesa quotidiana sono un’emergenza pari a quella della pandemia da Covid secondo Matteo Salv ...BRUXELLES - Continua a tenere banco in Ue il dibattito sui 'voli fantasma' e le regole che determinano la quota minima di voli che ogni compagnia aerea deve effettuare per mantenere intatti i propri s ...