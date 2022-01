Sci alpino, startlist seconda prova Wengen: orari, pettorali di partenza, tv, streaming (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo appuntamento sulla Lauberhorn con la seconda prova della discesa libera di Wengen. Nella giornata di ieri il più veloce è stato Christof Innerhofer, che ha preceduto gli svizzeri Stefan Rogentin e Beat Feuz, quest’ultimo grande favorito per le due discese in programma. Ha tirato il fiato e risparmiato energie Dominik Paris, che ha chiuso ad oltre un secondo e mezzo dal connazionale, ma comunque in undicesima posizione. Oggi ci si aspetta un segnale dall’altoatesino. Di seguito il programma della seconda prova della discesa di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2021-2022 di sci alpino. Non ci sarà una copertura televisiva, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. seconda prova DISCESA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo appuntamento sulla Lauberhorn con ladella discesa libera di. Nella giornata di ieri il più veloce è stato Christof Innerhofer, che ha preceduto gli svizzeri Stefan Rogentin e Beat Feuz, quest’ultimo grande favorito per le due discese in programma. Ha tirato il fiato e risparmiato energie Dominik Paris, che ha chiuso ad oltre un secondo e mezzo dal connazionale, ma comunque in undicesima posizione. Oggi ci si aspetta un segnale dall’altoatesino. Di seguito il programma delladella discesa di, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2021-2022 di sci. Non ci sarà una copertura televisiva, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.DISCESA ...

