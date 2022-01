Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Zauchensee. Un solo successo con Federica Brignone nell’ultima edizione disputata (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 saluta Schladming, ma rimane in Austria. Nel prossimo weekend, infatti, si gareggerà in quel di Altenmarkt-Zauchensee, dove vedremo in azione le specialiste della velocità. Siamo davanti ad un fine settimana importante sulla pista denominata Kälberloch che, tuttavia, non regala ricordi scintillanti per l’Italia. Nel complesso, infatti, la nostra pattuglia ad Altenmarkt-Zauchensee ha conquistato un solo successo, due secondi posti e tre terzi posti. L’esordio della pista austriaca avviene il 17 dicembre 1980 con la discesa vinta dalla cecoslovacca (all’epoca) Jana Soltysova davanti alla svizzera Doris De Agostini ed alla norvegese Torill Fjeldstad. Nella giornata successiva arriva subito il primo podio azzurro con Daniela Zini, terza nello slalom ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022 saluta Schladming, ma rimane in Austria. Nel prossimo weekend, infatti, si gareggerà in quel di Altenmarkt-, dove vedremo in azione le specialiste della velocità. Siamo davanti ad un fine settimana importante sulla pista denominata Kälberloch che, tuttavia, non regala ricordi scintillanti per l’Italia. Nel complesso, infatti, la nostra pattuglia ad Altenmarkt-ha conquistato un, due secondi posti e tre terzi posti. L’esordio della pista austriaca avviene il 17 dicembre 1980 con la discesa vinta dalla cecoslovacca (all’epoca) Jana Soltysova davanti alla svizzera Doris De Agostini ed alla norvegese Torill Fjeldstad. Nella giornata successiva arriva subito il primo podio azzurro con Daniela Zini, terza nello slalom ...

