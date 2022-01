Sci alpinismo: i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo ad Andorra (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo appuntamento per la Coppa del Mondo di sci alpinismo. Dopo le gare in Italia, a Ponte di Legno, il massimo circuito internazionale si sposta in quel di Andorra. Quattro le gare previste nel prossimo week-end, tra sabato 15 e domenica 16 gennaio. Prima le due individuali maschile e femminile in quel di La Massana, poi, il giorno successivo le vertical race. Foltissima la pattuglia azzurra per l’appuntamento Andorrano. I convocati: Robert Antonioli, Matteo Eydallin, Michele Boscacci, William Boffelli, Nicolò Canclini, Alex Oberbacher, Andrea Prandi, Federico Nicolini, Davide Magnini, Damiano Lenzi, Alba De Silvestro, Giulia Compagnoni, Mara Martini, Giulia Murada, Ilaria Veronese, Giovanni Rossi, Matteo Sostizzo, Samantha Bertolina, Rocco Baldini, Marco Salvadori, Silvia Berra, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nuovo appuntamento per ladeldi sci. Dopo le gare in Italia, a Ponte di Legno, il massimo circuito internazionale si sposta in quel di. Quattro le gare previste nel prossimo week-end, tra sabato 15 e domenica 16 gennaio. Prima le due individuali maschile e femminile in quel di La Massana, poi, il giorno successivo le vertical race. Foltissima la pattuglia azzurra per l’appuntamentono. I: Robert Antonioli, Matteo Eydallin, Michele Boscacci, William Boffelli, Nicolò Canclini, Alex Oberbacher, Andrea Prandi, Federico Nicolini, Davide Magnini, Damiano Lenzi, Alba De Silvestro, Giulia Compagnoni, Mara Martini, Giulia Murada, Ilaria Veronese, Giovanni Rossi, Matteo Sostizzo, Samantha Bertolina, Rocco Baldini, Marco Salvadori, Silvia Berra, ...

