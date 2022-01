SASSOLI HA DATO IL SUO CORPO ALLA ‘SCIENZA’, CHI PERSEVERERÀ DARÀ L’ANIMA AL DIAVOLO (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quando in settembre 2021, dopo le due ‘vaccinazioni’ covid-19, il Presidente del Parlamento della UE ha contratto un’infezione da Legionella pneumophila, si sono create le pre-condizioni per la sua morte, improvvisamente accaduta la scorsa notte. Nonostante il periodo estivo e l’irrilevanza del batterio della legionella, quattro mesi fa SASSOLI si era ammalato di polmonite da … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quando in settembre 2021, dopo le due ‘vaccinazioni’ covid-19, il Presidente del Parlamento della UE ha contratto un’infezione da Legionella pneumophila, si sono create le pre-condizioni per la sua morte, improvvisamente accaduta la scorsa notte. Nonostante il periodo estivo e l’irrilevanza del batterio della legionella, quattro mesi fasi era ammalato di polmonite da … proviene da Database Italia.

