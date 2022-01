Sanremo 2022 | le donne che hanno detto sì ad Amadeus e la star che ha detto no

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) A poco più di due settimane dal debutto,inizia a svelare cosa ha in mente per la sua terza volta all’Ariston. Dopo la lunghissima lista di cantanti (22 big e 3 giovani)e l’irruzione annunciata di Checco Zalone, l’ora tocca alle coconduttrici. Una per ciascuna delle 5 serate, dall’1 al 5 febbraio. Una modalità che già era stata apprezzata anche lo scorso anno. Il Festival diinizia, così, a comporsi e le scelte finora fatte dal conduttore e direttore artistico faranno sicuramente discutere.ha scelto chi saranno le 5che lo accompagneranno in questa terza avventura all’Aristin dall’1 al 5 febbraio. E cosìentra nel vito. Foto Ansa Le cinquedi: Maria Chiara Giannetta e ...

...il confronto con lo stesso periodo pre - pandemico (vi ricordate quando si faceva la fila per ridere con Checco Zalone? Ebbene pure lui non frequenta più la sala e per ora si butta su). In ...Luxuria si complimenta con Amadeus e la sua scelta very politically correct di inserire fra gli ospiti superstar della nuova edizione un personaggio en travesti come Drusilla Foer. "fa notizia, fa precedente, fa storia del costume. E quest'anno dal festival arriverà una bel messaggio contro pregiudizi e discriminazioni di genere, un bel messaggio di inclusività. La scelta ...Sanremo 2022, le conduttrici sono Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta, Drusilla Foer e Lorena Cesarini.Dey-P & Fischietto il prossimo 31 gennaio si esibiranno al Palafiori, a Sanremo. I due giovani cantanti, residenti a Cinisi e Terrasini, porteranno sul palco il brano "Non ne posso più", uscito l'esta ...