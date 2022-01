Sanremo 2022, Cesare Cremonini ospite: è la sua prima volta al Festival (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un’attesa che è quasi giunta al termine, quella per il Festival di Sanremo che rappresenta un momento importante per la televisione italiana. Il conduttore Amadeus, in diretta al TG1, ha svelato anche il nome del secondo superospite che salirà sul palco dell’Ariston dopo l’annuncio del primo, l’attore e regista Checco Zalone, che porterà al Festival una ventata di leggerezza, ma non solo. Sanremo, il secondo superospite è Cesare Cremonini Il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato al TG1 il secondo superospite. Il suo nome era già sulla bocca di molti, e finalmente è arrivata la conferma: Cesare Cremonini salirà sul palco dell’Ariston. Il conduttore ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un’attesa che è quasi giunta al termine, quella per ildiche rappresenta un momento importante per la televisione italiana. Il conduttore Amadeus, in diretta al TG1, ha svelato anche il nome del secondo superche salirà sul palco dell’Ariston dopo l’annuncio del primo, l’attore e regista Checco Zalone, che porterà aluna ventata di leggerezza, ma non solo., il secondo superIl conduttore deldi, Amadeus, ha annunciato al TG1 il secondo super. Il suo nome era già sulla bocca di molti, e finalmente è arrivata la conferma:salirà sul palco dell’Ariston. Il conduttore ...

