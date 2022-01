Salvini si smarca da Berlusconi: "Lega resta al Governo con o senza Draghi" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La Lega non ha nessuna exit strategy dal Governo, all’opposto: sarà un anno difficile e serve che la politica ci metta la testa e la faccia. La Lega c’è a prescindere da chi è a Chigi, da chi sarà il premier. L’idea è che si continui con Draghi ma l’importante è andare avanti”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio, sottolineando che “kl prossimo sarà un anno pre elettorale e se si fa un anno di campagna elettorale in Cdm diventa un problema. Se al Governo ci sono i massimi vertici, allora è una garanzia che si lavori”. Più cauto Giancarlo Giorgetti: “Fino adesso l’autorevolezza di Draghi,sia nei confronti dei partiti sia nei confronti di chi sta fuori - evidentemente il Pnrr e i mercati -, è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Lanon ha nessuna exit strategy dal, all’opposto: sarà un anno difficile e serve che la politica ci metta la testa e la faccia. Lac’è a prescindere da chi è a Chigi, da chi sarà il premier. L’idea è che si continui conma l’importante è andare avanti”. Lo afferma il leader della, Matteo, in una conferenza stampa a Montecitorio, sottolineando che “kl prossimo sarà un anno pre elettorale e se si fa un anno di campagna elettorale in Cdm diventa un problema. Se alci sono i massimi vertici, allora è una garanzia che si lavori”. Più cauto Giancarlo Giorgetti: “Fino adesso l’autorevolezza di,sia nei confronti dei partiti sia nei confronti di chi sta fuori - evidentemente il Pnrr e i mercati -, è stata ...

Advertising

EmilioBerettaF1 : Salvini si smarca da Berlusconi: 'Lega resta al Governo con o senza Draghi' - cezanne18 : @BelpietroTweet Finché Salvini non si smarca sta porcheria continua.balke su balle.da andare in galera. - gabrillo : @BeataVergineMa5 @La_manina__ @elio_vito Forza Italia si smarca dai fascisti con uno che votava a favore del reato… - fisco24_info : Colle, al voto il 24 gennaio. Rischio Covid per il quorum: Salvini si smarca da Berlusconi:?«Non siamo legati a un… -