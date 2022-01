Salvini: "Lega resta al Governo con o senza Draghi" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “La Lega non ha nessuna exit strategy dal Governo, all’opposto: sarà un anno difficile e serve che la politica ci metta la testa e la faccia. La Lega c’è a prescindere da chi è a Chigi, da chi sarà il premier. L’idea è che si continui con Draghi ma l’importante è andare avanti”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio. Solo due giorni fa Silvio Berlusconi si era detto pessimista con i suoi circa la possibilità che Mario Draghi possa essere eletto presidente della Repubblica: “Molti non sembrano intenzionati a votarlo perché la sua elezione si tradurrebbe inevitabilmente in elezioni anticipate”. A tutti il leader azzurro ribadisce che “Forza Italia non si sente vincolata a sostenere alcun Governo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Lanon ha nessuna exit strategy dal, all’opposto: sarà un anno difficile e serve che la politica ci metta la testa e la faccia. Lac’è a prescindere da chi è a Chigi, da chi sarà il premier. L’idea è che si continui conma l’importante è andare avanti”. Lo afferma il leader della, Matteo, in una conferenza stampa a Montecitorio. Solo due giorni fa Silvio Berlusconi si era detto pessimista con i suoi circa la possibilità che Mariopossa essere eletto presidente della Repubblica: “Molti non sembrano intenzionati a votarlo perché la sua elezione si tradurrebbe inevitabilmente in elezioni anticipate”. A tutti il leader azzurro ribadisce che “Forza Italia non si sente vincolata a sostenere alcun...

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini: “Gli aumenti di luce e gas rischiano di pesare su famiglie e imprese per 50 miliardi. Proprio per… - liukRM : @andfranchini Una delle tantissime bimbe di #Salvini ma over50 anche lei come tutte le altre, che se osi contestare… - gred_vet : RT @FraLauricella: @Edoenonsolo @La7tv Anche invitare #Becchi a delirare al congresso della #Lega non è stata una grande idea. Grazie #Sal… - HuffPostItalia : Salvini: 'Lega resta al Governo con o senza Draghi' - ve10ve : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale Matteo #Salvini (#Lega|ID): 'Berlusconi? Almeno parliamone, non metto veti su nessuno.' @ulti… -