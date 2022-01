(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stefania, epidemiologa ed ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità, oggi punta il dito suiper Coronavirus in un’intervista a La Stampa. Sostenendo che il numero è troppo alto e ingiustificato e segnalando che lenon sonoper. Secondol’età media (alta) dei deceduti «è unamotivazioni, ma non basta a spiegare la frequenza di decessi. Ci potrebbe essere qualche inefficienza del, penso per esempio alla quantificazione della quota prevenibile con antivirali entro cinque giorni dall’infezione. Mentre i vaccini sono offerti a, questi farmaci sono a rischio disuguaglianza e serve una campagna sul tema che ...

Advertising

BLIND_DATA24 : Salmaso: «Troppi morti, il sistema sanitario ha delle colpe. Cure non disponibili per tutti» - Sabrina_aga : RT @Affaritaliani: Covid: 'Troppi morti, indaghiamo sul caso Italia'. L'allarme di Salmaso - Affaritaliani : Covid: 'Troppi morti, indaghiamo sul caso Italia'. L'allarme di Salmaso -

Ultime Notizie dalla rete : Salmaso Troppi

Open

Secondol'età media (alta) dei deceduti "è una delle motivazioni, ma non basta a spiegare la frequenza di decessi. Ci potrebbe essere qualche inefficienza del sistema sanitario, penso per ...... inoltre, quale sia la quota di mortalità prevenibile anche con l'utilizzo dei nuovi farmaci', conclude. Iscriviti alla newsletterL'allarme dell'epidemiologa: "Solo ieri 259 decessi per Covid" "E' molto preoccupante il fatto che ieri siano stati dichiarati 259 decessi per Covid nel nostro Paese. E andrebbero indagati i motivi pe ..."Sì, ma non ci attendiamo nulla di eccezionale, vista la situazione Covid. Le persone hanno paura. Per di più, i loro portafogli sono già stati ’appesantiti’ dai rincari sulle bollette. Abbiamo lavora ...