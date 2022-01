Salmaso | Tanti morti? Potrebbero dipendere anche dalle inefficienze del sistema sanitario”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) ?del”. Per l’epidemiologa Stefania, “non sappiamo abbastanza dei decessi Covid” e ”bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbidità, le tempistiche dei ricoveri, l’eligibilità per trattamenti terapeutici, insomma se ci sono margini di miglioramento del terribile carico di casi fatali giornaliero?. In un’intervista al quotidiano La Stampa, l’ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia dell’Istituto superiore di sanità afferma che la motivazione che isiano dovuti al fatto che il Covid è particolarmente perfido con anziani e fragili ?non basta a spiegare la ...

"Non sappiamo abbastanza dei decessi Covid". Per l'epidemiologa Stefania Salmaso, "bisognerebbe avere ulteriori informazioni, conoscere le comorbodità, le tempistiche dei ricoveri, l'eligibilità per trattamenti terapeutici". L'ex direttrice del Centro nazionale di epidemiologia dell'Iss: "Se i vaccini sono offerti a tutti, alcuni farmaci, come gli antivirali, sono disponibili in maniera diseguale"