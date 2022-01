Salernitana | il 13 gennaio inizierà l’era-Iervolino La presentazione

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Per la prima volta il nome di Daniloappare sul sito della U.S.1919. “La società – si legge nella nota stampa – è lieta di annunciare che giovedì 13alle ore 15:30, a seguire la stipula dell’atto di cessione della Società, il neo presidente Daniloincontrerà i giornalisti in conferenza stampa presso la sede di Caffè Motta in Via Roberto Wenner 26 a Salerno”.quindi ufficialmente giovedì 13l‘era. Probabile che al fianco del neo-presidente vi sia il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini. Nella stessa giornata il nuovo managment incontrerà anche la squadra che, intanto, si sta allenando in vista della cruciale sfida contro la Lazio. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana gennaio

