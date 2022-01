Saffirio | azienda bio al femminile

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La titolare della cantina Josettaracconta come ha trasformato la piccola realtà di famiglia in un’sostenibile e strutturata. HA VINTO IL PREMIO nazionale Donne e sostenibilità promosso dall’Istat, è imprenditrice a tempo pieno ed è madre di quattro figli. Sara Vezza, titolare dell’vinicola Josettaa Castelletto, in Piemonte, racconta una storia, la sua, che sembra avere per protagonista un super eroe. La realtà però è un’altra: «Oggi, all’età di 40 anni, raccolgo i frutti di 20 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.