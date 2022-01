Sabrina Ferilli | a Sanremo dopo 26 anni | 10 curiosità che forse non sapete

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Persarà un Festival dibis quello del 2022. L’attrice, infatti, fa parte delle cinque donne scelte da Amadeus per affiancarlo nella conduzione della kermesse canora e sarà proprio lei a chiudere questa 72esima edizione, partecipando alla serata finale del 5 febbraio. Non è la prima volta però sul palco dell’Ariston per lei, che già calcò in veste di co-conduttrice nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza e come ospite speciale nell’edizione del 2002. Vi raccomandiamo...: tre look dell'attrice a cui ispirarsi, in attesa diNata a Roma il 28 giugno 1964, l’attrice ha postato sul suo profilo Instagram un post ironicola notizia della sua presenza a ...