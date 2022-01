Romina Carrisi contro Al Bano: il faccia a faccia in diretta svela un inedito retroscena di famiglia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Romina Carrisi vuota il sacco, per la prima volta e davanti alle telecamere, contro il padre Al Bano: la figlia del Leone di Cellino San Marco e Romina Power “approfitta” di una ospitata a due in un salotto televisivo per togliersi un sassolino dalla scarpa sul genitore. L’effetto, però, è quello di un macigno. La conduttrice interviene per interrompere la parentesi di imbarazzo. Romina Carrisi contro Al Bano: l’accusa al padre in diretta tv Imbarazzo della conduttrice Serena Bortone nel suo programma televisivo Oggi è un altro giorno, dove Al Bano e Romina Carrisi sono stati ospiti per un sipario sulla loro storia familiare. Una parentesi dalla piega inaspettata ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 gennaio 2022)vuota il sacco, per la prima volta e davanti alle telecamere,il padre Al: la figlia del Leone di Cellino San Marco ePower “approfitta” di una ospitata a due in un salotto televisivo per togliersi un sassolino dalla scarpa sul genitore. L’effetto, però, è quello di un macigno. La conduttrice interviene per interrompere la parentesi di imbarazzo.Al: l’accusa al padre intv Imbarazzo della conduttrice Serena Bortone nel suo programma televisivo Oggi è un altro giorno, dove Alsono stati ospiti per un sipario sulla loro storia familiare. Una parentesi dalla piega inaspettata ...

