Roma | UFFICIALE preso Oliveira dal Porto

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laha ufficializzato con un Tweet l’arrivo del centrocampista Sergiodal: nuova freccia per Mourinho Laha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Sergiodal. ? Benvenuto in giallorosso, Sergio! ??#AS@NBFootball pic.twitter.com/0PWvcplkNp— AS(@OfficialAS) January 12, 2022 Ora Mourinho ha il suo centrocampista. Nuova freccia nel suo arco, ora via alle cessioni per i giallorossi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@OfficialASRoma ufficiale l'arrivo di #SergioOliveira: 'È fantastico essere qui' - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, UFFICIALE SERGIO OLIVEIRA IN GIALLOROSSO Arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso ha cantato #TuttoAccade durante la finale di Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiano, il trofe… - LorenzoFracassa : RT @DiMarzio: .@OfficialASRoma ufficiale l'arrivo di #SergioOliveira: 'È fantastico essere qui' - romaforever_it : CALCIOMERCATO Roma, UFFICIALE: Sergio Oliveira -

Ultime Notizie dalla rete : Roma UFFICIALE

Ascolta la versione audio dell'articolo Laha ufficializzato con un Tweet l'arrivo del centrocampista Sergio Oliveira dal Porto: nuova freccia per Mourinho Laha ufficializzato l'arrivo del centrocampista Sergio Oliveira dal Porto. Ora Mourinho ha il suo centrocampista. Nuova freccia nel suo arco, ora via alle cessioni per i ...1 Ora è: Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della. Il centrocampista arriva dal Porto in prestito con diritto di riscatto, il comunicato: L'ASè lieta di annunciare l'acquisto dal Porto ...Ora è finalmente arrivata l’ufficialità: Sergio Oliveira è un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista arriva dal Porto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco il comunicato ...(Siamo la Roma) Si aspetta solo il via libera ufficiale del Grifone per sciogliere il suo prestito con la Lazio: cauto ottimismo. Alessandria, Crotone e Vicenza in corsa in Serie B. (La Gazzetta dello ...