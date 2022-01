Roma | ritrovata la carrozzina rubata all’attore Rodolfo Laganà

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)laelettrica. “Sarà stata una bravata!” scrive l’attore comicono in un post su Facebook, ringraziando “tutti per i numerosi messaggi ricevuti”. Malato di sclerosi multipla, il 64enne è costretto a utilizzarla per muoversi. Gli era statanell’androne del suo palazzo a Trastevere. “Grazie, grazie a tutti” conclude, raccogliendo centinaia di abbracci virtuali tra emoticon e ‘Mi piace’. L'articolo proviene da Italia Sera.

