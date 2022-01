(Di giovedì 13 gennaio 2022)laelettrica. "Sarà stata una bravata!" scrive l'comicono in un post su Facebook, ringraziando "tutti per i numerosi messaggi ricevuti". Malato ...

Advertising

Adnkronos : #RodolfoLaganà, ritrovata la sua carrozzina rubata a #Roma. #ultimora - TV7Benevento : Roma, ritrovata la carrozzina rubata all’attore Rodolfo Laganà... - vaporino2011 : RT @Adnkronos: #RodolfoLaganà, ritrovata la sua carrozzina rubata a #Roma. #ultimora - telodogratis : Roma, ritrovata la carrozzina rubata all’attore Rodolfo Laganà - marcoluci1 : RT @Adnkronos: #RodolfoLaganà, ritrovata la sua carrozzina rubata a #Roma. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ritrovata

la carrozzina elettrica rubata a Rodolfo Laganà. "Sarà stata una bravata!" scrive l'attore comico romano in un post su Facebook, ringraziando "tutti per i numerosi messaggi ricevuti". Malato ...commenta Svolta nell'omicidio di Graziella Bartolotta, la pensionata 68enne disabile,in un lago di sangue il 28 settembre nella sua casa di Ardea (), uccisa con tre colpi violentissimi inferti con un corpo contundente al capo. Il figlio, Fabrizio Rocchi , 48 anni, ...Ritrovata la carrozzina elettrica rubata a Rodolfo Laganà. “Sarà stata una bravata!” scrive l’attore comico romano in un post su Facebook, ringraziando “tutti per i numerosi messaggi ricevuti”. Malato ...Diretta Inter Juventus (risultato live 1-1) streaming video tv della partita di Supercoppa Italiana. Occasione per Dumfries.