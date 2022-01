Roma, Oliveira in arrivo: in campo già domenica contro il Cagliari (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La Roma ha chiuso col Porto per l’acquisto di Sergio Oliveira. Oggi le visite mediche e domenica sarà già in campo contro il Cagliari José Mourinho ha finalmente il centrocampista chiesto a lungo anche la scorsa estate. La Roma ha infatti chiuso col Porto la trattativa per l’acquisto di Sergio Oliveira. Prestito oneroso da circa 1,3 milioni più riscatto fissato a 13,5 milioni. E domenica lo Special One non perderà tempo e schiererà il portoghese subito titolare a centrocampo, vista anche l’assenza per squalifica di Cristante. Il Cagliari sarà quindi il battesimo in Italia per Sergio Oliveira. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Laha chiuso col Porto per l’acquisto di Sergio. Oggi le visite mediche esarà già inilJosé Mourinho ha finalmente il centrocampista chiesto a lungo anche la scorsa estate. Laha infatti chiuso col Porto la trattativa per l’acquisto di Sergio. Prestito oneroso da circa 1,3 milioni più riscatto fissato a 13,5 milioni. Elo Special One non perderà tempo e schiererà il portoghese subito titolare a centro, vista anche l’assenza per squalifica di Cristante. Ilsarà quindi il battesimo in Italia per Sergio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

