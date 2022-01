Roma | Nela | «Bene Maitland-Niles e Oliveira Servono leader»

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’ex giallorosso Sebinoha parlato dei nuovi acquisti dellae SergioSebino, storico ex calciatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei nuovi acquisti dei giallorossie Sergio. PEGGIO DELLO SCORSO ANNO – «Non credo facciafare paragoni, lui sta provando a tracciare una squadra nuova che è quella del carisma. Conosciamo Mourinho, vuole trasferire il suo pensiero attraverso uomini e giocatori di un certo spessore mentale che, probabilmente, non ha trovato in questi mesi. Ci sta lavorando, ci vuole tempo». ACQUISTI – «Sì, perché sono i giocatori che vuole l’allenatore e parlo di ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? Parla Sebino #Nela ?? Le sue parole raccolte da #LaGazzettadelloSport ?? 'La #ASRoma ha bisogno di leader, di gio… - romanewseu : Nela: “La Roma ha bisogno di leader. Maitland-Niles e Oliveira sono i giocatori utili a Mourinho”… - PagineRomaniste : #Nela: 'La #Roma ha bisogno di giocatori di personalità. #MaitlandNiles e #Oliveira saranno utili a #Mourinho'… - news24_inter : Parla l'ex Roma #inter #juventus - junews24com : Roma Juve, l'ex giallorosso: «In tanti dominano la squadra di Allegri» - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Nela

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'ex giallorosso Sebinoha parlato dei nuovi acquisti della: Maitland - Niles e Sergio Oliveira Sebino, storico ex calciatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei nuovi acquisti dei giallorossi Maitland - Niles e Sergio Oliveira. PEGGIO DELLO SCORSO ANNO - "Non ...- dice Sebinointervistato da Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport - Laha bisogno di leader, di giocatori di personalità perché a mio avviso non è una squadra scarsa, ma deve ...La cosa non è passata inosservata alla Questura di Roma che ha predisposto un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per un anno nella Capitale. Puzzer dovrà fare rientro a Trieste entro ...Un’operazione di salvataggio ottimamente riuscita ma anche un piccolo mistero. I carabinieri di Subiaco, a nord est di Roma, hanno ritrovato ieri pomeriggio, insieme a due cacciatori, ...