Roma | la Municipale costretta a cancellare da Fb la foto al Foro Italico | “Si vede la scritta Dvx”

Roma, 12 gen —La Polizia di Roma Capitale costretta a cambiare l'immagine di copertina della propria pagina ufficiale Facebook perché nella foto compare la scritta Dvx dell'obelisco al Foro Italico. E pensare che c'è stato un tempo prendevamo in giro gli americani per l'idiozia politicamente corretta, ignari del fatto che sarebbe arrivato un giorno in cui i disagiati del pensiero unico li avremmo avuti direttamente in casa. E' stato il gestore della pagina Roma Fa Schifo a segnalare il fatto in un post. Fino a ieri, la copertina Facebook ritraeva due pattuglie della Municipale capitolina davanti all'obelisco del Foro Italico, con parte dell'iscrizione Dvx visibile sullo sfondo.

