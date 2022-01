Roma, ecco Sergio Oliveira: “Qui per aiutare la squadra a crescere nella mentalità” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di Sergio Oliveira, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo”. Questo l’annuncio comparso sul sito ufficiale del club giallorosso. Di seguito anche le prime parole del giocatore portoghese: “È fantastico essere qui, in questo grande Club. La Roma ha sempre dimostrato un grande interesse per me: ora voglio aiutare da subito la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e a crescere come mentalità. Sono convinto che anche i miei compagni, con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare, mi aiuteranno a crescere”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) “ASè lieta di annunciare l’acquisto dal Porto di, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, con diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo”. Questo l’annuncio comparso sul sito ufficiale del club giallorosso. Di seguito anche le prime parole del giocatore portoghese: “È fantastico essere qui, in questo grande Club. Laha sempre dimostrato un grande interesse per me: ora voglioda subito laa raggiungere i suoi obiettivi e acome. Sono convinto che anche i miei compagni, con cui non vedo l’ora di iniziare a lavorare, mi aiuteranno a”. SportFace.

Advertising

GuidoDeMartini : ?????? ECCO: DI QUESTO ABOMINIO DRAGHI DOVRÀ VERGOGNARSI PER SEMPRE ?????? Non esiste alcuna giustificazione per ar… - TuttoMercatoWeb : ???? #Roma, ecco il rinforzo per #Mourinho: Sergio #Oliveira è sbarcato in città. Oggi le visite mediche e poi l'ann… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #MilanRoma ?? DAJE ROMA! ?? #ASRoma - CalcioPillole : #SergioOliveira è ufficialmente un nuovo giocatore della #Roma: ecco il comunicato. - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ? UFFICIALE - #Roma, annunciato #SergioOliveira ?? Il comunicato del club #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://… -