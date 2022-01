Rogo alla Ferretti, yacht da 10 milioni in fumo. Evacuati 150 lavoratori. Allarme a Gabicce e Cattolica: 'Tenete le finestre chiuse' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Cattolica Il fumo nero, denso, acre, è arrivato fino a Gradara. Ha avvolto strade, coperto porzioni di cielo e cercato di entrare nelle case. Erano le 9.40 quando è fuoriuscito dal cantiere ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 12 gennaio 2022)Ilnero, denso, acre, è arrivato fino a Gradara. Ha avvolto strade, coperto porzioni di cielo e cercato di entrare nelle case. Erano le 9.40 quando è fuoriuscito dal cantiere ...

