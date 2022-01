Ritorno in classe, in Sicilia si torna il 13 gennaio, Musumeci: “Il virus è sotto controllo”. Ma i sindaci e i sindacati sono insoddisfatti: “Così è pericoloso” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) In Sicilia si torna in classe il 13 gennaio. È questo quanto deciso dalla task force regionale convocata dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, durata più di tre ore, che ha visto la partecipazione dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, una rappresentanza degli studenti, i sindacati e l’Ance. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Insiinil 13. È questo quanto deciso dalla task force regionale convocata dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, durata più di tre ore, che ha visto la partecipazione dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, una rappresentanza degli studenti, ie l’Ance. L'articolo .

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - sanremohistory : Ditonellapiaga, all'anagrafe si chiama Margherita Carducci, da Roma, classe 1997, è al suo esordio a Sanremo, mentr… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19 in Sicilia e ritorno in classe, scoppia il caos tra autocertificazioni e tamponi -… - iasius_1 : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, le Regioni allo scontro con il Governo: “Rivedere i criteri per la sospensione delle lezioni” https… - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, le Regioni allo scontro con il Governo: “Rivedere i criteri per la sospensione delle lezioni” https… -