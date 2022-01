Ritorno in classe, Fornero dà ragione a Draghi: “Ha messo la scuola come priorità nel Paese, messaggio eccezionale” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, in un articolo su La Stampa, plaude alle parole del premier Mario Draghi in conferenza stampa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'ex ministro del Lavoro, Elsa, in un articolo su La Stampa, plaude alle parole del premier Marioin conferenza stampa. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - ProVitaFamiglia : @DFamiglia16 Perché danneggia gravemente i bambini e i ragazzi sul piano psichico, come affermato ad esempio anche… - infoitinterno : Ritorno in classe, 92 milioni di euro per il tracciamento: un test a settimana per gli studenti delle scuole medie… - VAncilotti : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Ricolfi contro Draghi: “Se avesse avuto a cuore la scuola, avrebbe usato gli 11 mesi a sua disposiz… - miregiuggi : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, Ricolfi contro Draghi: “Se avesse avuto a cuore la scuola, avrebbe usato gli 11 mesi a sua disposiz… -