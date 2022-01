Ristori per il turismo sul tavolo del governo. Prevista Cig Covid e interventi sul caro energia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un intervento in due tempi, con il primo pronto a partire già giovedì e il secondo da valutare - e soprattutto quantificare - strada facendo, e che potrebbe includere nuove misure per attutire gli ...

Nonostante il pressing dei partiti , come Lega e Movimento 5 Stelle che vorrebbero uno scostamento al più prestoestendere i nuovia più categorie.adesso si interverràaiutare ...... ma il Governo è molto preoccupato dall'aumento vertiginoso dei contagi da Covid in particolare... inevitabilmente, provvedere a dare deia queste attività più colpite dalla pandemia. ...ATR Milano, l’associazione degli albergatori milanesi in seno a Confesercenti, accoglie con favore le dichiarazioni del Ministro del Turismo Garavaglia che da Dubai ha annunciato nuovi ristori per il ...La Divisione Calcio a 5 comunica che in data odierna consegnerà alla Federazione Italiana Giuoco Calcio la documentazione necessaria per i ristori alle società dei Campionati Nazionali di futsal.