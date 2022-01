“Ristoranti aperti ma tavoli vuoti”, la crisi delle imprese che vivono un nuovo lockdown (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si chiude con un bilancio negativo il primo giorno di super Green Pass per le imprese nel campo della ristorazione. Nonostante la riapertura, i tavoli rimangono vuoti, stimando che la categoria continuerà ad essere fortemente compressa. Il presidente di Tni Italia dichiara: “Senza aiuti fioccheranno i licenziamenti” I Ristoranti chiedono l’aiuto del governo Continuano ad essere in crisi la categoria dei ristoratori che nel primo giorno di super Green Pass si sono ritrovati aperti ma con pochissime entrate.Assenti non solo i non vaccinati, che non potrebbero usufruire del servizio senza certificazione verde, ma anche i turisti, un altro settore fortemente danneggiato dalla pandemia. La situazione è stata simile anche per quanto riguarda i vaccinati però, a causa dello stato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si chiude con un bilancio negativo il primo giorno di super Green Pass per lenel campo della ristorazione. Nonostante la riapertura, irimangono, stimando che la categoria continuerà ad essere fortemente compressa. Il presidente di Tni Italia dichiara: “Senza aiuti fioccheranno i licenziamenti” Ichiedono l’aiuto del governo Continuano ad essere inla categoria dei ristoratori che nel primo giorno di super Green Pass si sono ritrovatima con pochissime entrate.Assenti non solo i non vaccinati, che non potrebbero usufruire del servizio senza certificazione verde, ma anche i turisti, un altro settore fortemente danneggiato dalla pandemia. La situazione è stata simile anche per quanto riguarda i vaccinati però, a causa dello stato di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per… - OneDreallove : RT @Agenzia_Ansa: Alberghi e ristoranti vuoti nel primo giorno di super green pass. Lo denuncia in una nota Tni Italia che stima per il set… - Maurizi89669463 : RT @nonexpedit: 'Quando Berlusconi diceva che i ristoranti erano pieni, gli ridevano dietro. Ma i ristoranti erano effettivamente pieni. Og… - angel_other : RT @luddynski: Bar e ristoranti sono APERTI, grazie ai vaccini. Se la gente non ci va perché devo pagare io? #BastaRistori - DellaPlebe : RT @nonexpedit: 'Quando Berlusconi diceva che i ristoranti erano pieni, gli ridevano dietro. Ma i ristoranti erano effettivamente pieni. Og… -