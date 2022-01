Rifiuti Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: si continuerà a scaricare a Roncigliano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto secondo copione: i Rifiuti di Roma – e non solo – continueranno a essere portati nella discarica di Roncigliano, ad Albano, nonostante le proteste dei sindaci dell’ex bacino. Roberto Gualtieri ha quindi confermato le scelte dell’ex sindaca Virginia Raggi, “spedendo” i Rifiuti ai Castelli, in un’area già pesantemente penalizzata a livello ambientale e idrogeologica. Leggi anche: Roncigliano, il Comune di Ardea approva ordine del giorno all’unanimità: «Atto politico forte» Ma ecco cosa dice l’ordinanza appena firmata: facendo riferimento alla temuta interruzione del servizio a partire dal 1 gennaio 2022, con conseguente mancata “raccolta dei Rifiuti nei Comuni della Citta? Metropolitana di Roma e rischio per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tutto secondo copione: idi– e non solo – continueranno a essere portati nella discarica di, ad Albano, nonostante le proteste dei sindaci dell’ex bacino. Robertoha quindi confermato le scelte dell’ex sindaca Virginia Raggi, “spedendo” iai Castelli, in un’area già pesantemente penalizzata a livello ambientale e idrogeologica. Leggi anche:, il Comune di Ardea approva ordine del giorno all’unanimità: «Atto politico forte» Ma ecco cosa diceappenata: facendo riferimento alla temuta interruzione del servizio a partire dal 1 gennaio 2022, con conseguente mancata “raccolta deinei Comuni della Citta? Metropolitana die rischio per la ...

MichelaGenoves3 : RT @ElioLannutti: Roma invasa da rifiuti, ratti e cinghiali, ma i giornali, invece di attaccare Gualtierix, il Mago di Azz per manifesta in… - pieroomega2 : RT @ElioLannutti: Roma invasa da rifiuti, ratti e cinghiali, ma i giornali, invece di attaccare Gualtierix, il Mago di Azz per manifesta in… - CorriereCitta : Rifiuti Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: si continuerà a scaricare a Roncigliano - dariolucantoni : RT @ElioLannutti: Roma invasa da rifiuti, ratti e cinghiali, ma i giornali, invece di attaccare Gualtierix, il Mago di Azz per manifesta in… - Roma : ?? #AMA, i #CentriRaccolta per #rifiuti ingombranti e particolari restano aperti tutti i giorni. Da metà dicembre ad… -