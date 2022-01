Riconoscete la bimba in foto? Oggi è la madre della Barbie italiana | ecco chi è

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)questa bambina cheè ladi una delle influencer italiane più famose al mondo?di chi stiamo parlando. Sapete riconoscere questaincheha una carriera avviata nel mondoscrittura e sui social è conosciutissima perché è ladell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia? Mamma di una delle influencer più famose in Italia da piccola –presa dal webDallasi riconoscono gli occhi vispi e lo stupore nel guardare il mondo. Purtroppo laè in bianco e nero e non si possono notare i capelli biondi che diventeranno un vero e proprio marchio di fabbrica non solo per lei, ma anche per le sue tre figlie. ...