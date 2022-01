Ricevere notifiche e messaggi di Facebook via email o su PC (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Facebook è ancora adesso uno dei social più utilizzati, nonostante la concorrenza sia molto agguerrita. Per molte persone è un punto di riferimento, al punto da voler leggere sempre tutte le notifiche e i messaggi che riceviamo sulla piattaforma social. Ma come fare per Ricevere subito le notifiche di nuovi messaggi o di nuovi post arrivati sul nostro profilo? Nella seguente guida vi mostreremo come Ricevere notifiche e messaggi di Facebook via email o sul desktop, sfruttando le funzioni integrate nei moderni browser o abilitando il sistema di notifica tramite messaggi di posta elettronica. Attivando le notifiche potremo anche disattivare le notifiche ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 12 gennaio 2022)è ancora adesso uno dei social più utilizzati, nonostante la concorrenza sia molto agguerrita. Per molte persone è un punto di riferimento, al punto da voler leggere sempre tutte lee iche riceviamo sulla piattaforma social. Ma come fare persubito ledi nuovio di nuovi post arrivati sul nostro profilo? Nella seguente guida vi mostreremo comediviao sul desktop, sfruttando le funzioni integrate nei moderni browser o abilitando il sistema di notifica tramitedi posta elettronica. Attivando lepotremo anche disattivare le...

