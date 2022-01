Ricercatore farmaceutico contro il vaccino “trovato senza vita” | ecco chi era Domenico Biscardi

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)sarebbe stato riesanime all’interno della sua casa nel capoluogo della Campania.tutti i dettagli Proprio in queste ore è circolata la notizia secondo la quale il sopracitatosarebbe morto in casa. Sulle varie piattaforme social infatti, sono stati pubblicati diversi messaggi di condoglianze all’indirizzo dei suoi familiari., detto anche “Mimmo”, negli ultimi tempi è diventato uno degli esponenti principali del movimento No-vax in Italia.(Websource)Come ben sappiamo, la pandemia di Covid 19 è tornata a farsi sentire prepotentemente, con un incremento stratosferico dei nuovi casi di contagio. Fino a poco più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricercatore farmaceutico

TopicNews.it

Lo ha annunciato Albert Bourla, Ceo del colossoUsa, in un'intervista alla Cnbc. L'... spiega all'Ansa Marco Gerdol,all'Università di Trieste. Ema inizia la valutazione ...... sono di meno" Ilha poi lanciato un appello per chiedere un aiuto a fonti istituzionali, private e associazioni benefiche: non essendoci dietro un grosso interesse, secondo ...Domenico Biscardi sarebbe stato ritrovato esanime all'interno della sua casa nel capoluogo della Campania. Ecco tutti i dettagli ...L'azienda farmaceutica spagnola acquisisce le basi per interazioni personalizzate con le principali parti interessate in materia di salute degli animali BARCEL ...