Ricercatore anti-vaccino trovato morto nella sua abitazione | Sconosciute le cause (Di mercoledì 12 gennaio 2022) La scomparsa del medico e Ricercatore italiano che affermava di avere prove inconfutabili riguardo ai componenti nascosti nel vaccino anti Covid, ha scatenato un putiferio di commenti in rete, molti dei quali convinti che non si tratti di una morte naturale. Biscardi fin dallo scoppio della pandemia si era impegnato in maniera continua per avversare la narrazione L'articolo Ricercatore anti-vaccino trovato morto nella sua abitazione Sconosciute le cause proviene da La Luce di Maria.

