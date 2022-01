Renzi e i Draghi boys ora hanno il terrore di Mr. Bce. L’elezione del premier a Capo dello Stato decreterebbe subito la fine politica di Italia Viva (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se sul palcoscenico barocco che ospita la folla di attori o aspiranti tali che interpretano ruoli nella commedia Il Governo dei migliori un’eventuale candidatura di Mario Draghi al Quirinale viene narrata come la sintesi che metterebbe tutti d’accordo, dietro le quinte, tra vestiti di scena che non entrano, attacchi di panico, pezzi di copione sparsi qua e là e camerini troppo piccoli per contenere l’imponente corpo di ballo, i toni sono decisamente diversi e quelli che davanti al pubblico di giornalisti accreditati in visibilio sono i principali cantori del Supermario, svelano nell’ombra i loro dubbi e le loro paure. Perché se è evidente anche a un bambino che una salita al Colle del premier romperebbe le uova nel paniere un po’ a tutti, nessuno escluso, è altrettanto evidente che non tutti i panieri sono uguali. A votare non vuole andare nessuno, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Se sul palcoscenico barocco che ospita la folla di attori o aspiranti tali che interpretano ruoli nella commedia Il Governo dei migliori un’eventuale candidatura di Marioal Quirinale viene narrata come la sintesi che metterebbe tutti d’accordo, dietro le quinte, tra vestiti di scena che non entrano, attacchi di panico, pezzi di copione sparsi qua e là e camerini troppo piccoli per contenere l’imponente corpo di ballo, i toni sono decisamente diversi e quelli che davanti al pubblico di giornalisti accreditati in visibilio sono i principali cantori del Supermario, svelano nell’ombra i loro dubbi e le loro paure. Perché se è evidente anche a un bambino che una salita al Colle delromperebbe le uova nel paniere un po’ a tutti, nessuno escluso, è altrettanto evidente che non tutti i panieri sono uguali. A votare non vuole andare nessuno, ...

