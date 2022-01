Regolamento Supercoppa Italiana Inter-Juventus, cosa succede in caso di pareggio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Regolamento della Supercoppa Italiana Inter-Juventus, ecco cosa succede in caso di pareggio al 90?. E’ una sfida secca quella del Meazza, ci si gioca il primo titolo della stagione. Partecipa la squadra campione d’Italia (i nerazzurri) e chi si è aggiudicato l’ultima Coppa Italia (i bianconeri). I vincitori dello scudetto non hanno alcun vantaggio rispetto ai rivali, giocano in casa ma per una decisione non correlata. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, via libera ai due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se la parità dovesse persistere allora ecco che si andrebbero a disputare i calci di rigore per decretare la vincitrice del trofeo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildella, eccoindial 90?. E’ una sfida secca quella del Meazza, ci si gioca il primo titolo della stagione. Partecipa la squadra campione d’Italia (i nerazzurri) e chi si è aggiudicato l’ultima Coppa Italia (i bianconeri). I vincitori dello scudetto non hanno alcun vantaggio rispetto ai rivali, giocano in casa ma per una decisione non correlata. Indi parità dopo i tempi regolamentari, via libera ai due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se la parità dovesse persistere allora ecco che si andrebbero a disputare i calci di rigore per decretare la vincitrice del trofeo. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento Supercoppa Allegri "L'Inter è la squadra più forte del campionato" Spero anche si cambi il regolamento della Supercoppa, per cui chi è ammonito o espulso in campionato salta la finale". . Please follow and like us:

Chiellini svela la sua profezia : "A Bastoni l'avevo detto..." Chiellini ha poi criticato il regolamento della Supercoppa Italiana, dato che Cuadrado e De Ligt, il primo diffidato e ammonito, il secondo espulso contro la Roma non potranno esserci in finale ...

Tutto sulla Supercoppa Italiana: regolamento, sostituzioni, albo d'oro Inter Sito Ufficiale Timothy Ormezzano Timothy OrmezzanoInter-Juve è sempre Inter-Juve. Ma la Supercoppa stasera si gioca a parti invertite rispetto agli ultimi anni. Adesso i favoriti sono i nerazzurri. Le gerarchie si sono ...

Biasin: "Chiellini ha ragione nel dire che le squalifiche in campionato non devono toccare la Coppa Italia o la Supercoppa" Sul proprio profilo Twitter, Fabrizio Biasin si è trovato d'accordo con Giorgio Chiellini in merito alle dichiarazioni sulle squalifiche subite in campionato e scontate in Coppa ...

