Regolamento Atalanta-Venezia, cosa succede in caso di pareggio ottavi Coppa Italia 2021/2022 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Regolamento di Atalanta-Venezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco cosa succede in caso di pareggio al 90?. Al Gewiss Stadium tutto pronto per quello che è il primo incontro di questo turno a eliminazione diretta: entrano in scena le teste di serie, la Dea è una di queste e ha il vantaggio di giocare in casa. Per il resto, nient’altro da segnalare, dunque in caso di parità dopo i tempi regolamentari si disputeranno i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se dovesse persistere la parità via libera ai calci di rigore per decretare la squadra qualificata ai quarti di finale della Coppa nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ildi, match valido per glidi finale di: eccoindial 90?. Al Gewiss Stadium tutto pronto per quello che è il primo incontro di questo turno a eliminazione diretta: entrano in scena le teste di serie, la Dea è una di queste e ha il vantaggio di giocare in casa. Per il resto, nient’altro da segnalare, dunque indi parità dopo i tempi regolamentari si disputeranno i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se dovesse persistere la parità via libera ai calci di rigore per decretare la squadra qualificata ai quarti di finale dellanazionale. SportFace.

Advertising

Redblack100x100 : Contro l’atalanta, su Messias si sono affrettati tutti a dire che questi rigori si danno sempre, poi però De Ligt f… - mic_acm : a Messias in Atalanta - Milan si, a De Ligt ora no spiegateci sto regolamento che non ci sto capendo un cazzo porcodio - alisa_guida26 : @swimmerpg Io dico di no, non sono coincidenze, casualmente contro l'Atalanta applicano il regolamento e vinci però… - johnnypag69 : @angmanciocchi In realtà la juve fece post sui social della formazione, fu annunciata allo stadio dagli speaker . U… - AmoBergamo : #Bergamo Che succede con Remo Freuler? Lo svizzero è squalificato, ecco cosa dice il regolamento -