Record somministrazioni del vaccino, sfiorata quota 700mila in 24 ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continua il trend positivo di prime dosi e booster: l'11 gennaio oltre 686 mila somministrazioni, con circa 77.500 prime dosi – di cui 48 mila bambini – e 22.500 prime dosi per over 50. Quasi 550 mila le terze dosi. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nel ringraziare “tutto il personale sanitario per il costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini ha evidenziato le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle Regioni e delle P.A. coordinate dalla Struttura Commissariale”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Continua il trend positivo di prime dosi e booster: l'11 gennaio oltre 686 mila, con circa 77.500 prime dosi – di cui 48 mila bambini – e 22.500 prime dosi per over 50. Quasi 550 mila le terze dosi. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nel ringraziare “tutto il personale sanitario per il costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini ha evidenziato le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle Regioni e delle P.A. coordinate dalla Struttura Commissariale”.(ITALPRESS).

