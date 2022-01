Record di somministrazioni del vaccino, sfiorata quota 700mila in 24 ore (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – Continua il trend positivo di prime dosi e booster: l’11 gennaio oltre 686mila somministrazioni, con circa 77.500 prime dosi – di cui 48mila bambini – e 22.500 prime dosi per over 50. Quasi 550 mila le terze dosi. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo (foto), commissario per l’emergenza Covid, nel ringraziare “tutto il personale sanitario per il costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini”, ha evidenziato “le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle Regioni e delle P.A. coordinate dalla Struttura Commissariale”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – Continua il trend positivo di prime dosi e booster: l’11 gennaio oltre 686mila, con circa 77.500 prime dosi – di cui 48mila bambini – e 22.500 prime dosi per over 50. Quasi 550 mila le terze dosi. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo (foto), commissario per l’emergenza Covid, nel ringraziare “tutto il personale sanitario per il costante sforzo profuso a favore della salute dei nostri concittadini”, ha evidenziato “le capacità espresse dalla macchina organizzativa delle Regioni e delle P.A. coordinate dalla Struttura Commissariale”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

GiovaQuez : Ieri nuovo record: sfiorata quota 700 mila vaccinazioni. 'Continua il trend positivo di prime dosi e booster: ieri… - Agenzia_Ansa : Sale l'occupazione delle terapie intensive, mentre c'è nuovo record per i vaccini. Ieri sono state sfiorate 700mila… - TgLa7 : #Vaccini: ieri record, sfiorate 700mila somministrazioni. #Covid_19 - Lopinionista : Record di somministrazioni del vaccino, sfiorata quota 700mila in 24 ore - barinewstv : Vaccini, record di somministrazioni in Italia, quasi 700mila -