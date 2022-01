Raiola operato d’urgenza | le condizioni del procuratore

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Minoè statoin queste ore all’ospedale San Raffaele Milano. LedelCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, il potenteMino, in queste ore, è stato ricoveratoall’ospedale San Raffaele di Milano. Intervento chirurgico delicato per lui che, come riferisce il quotidiano, resterà ora sotto osservazione dei medici. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sono ore delicate per Mino. Il noto procuratore sportivo è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza., 54 anni, resterà sotto osservazione.